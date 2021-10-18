Майкоп, 18 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал активнее развивать овощеводство в регионе. Вопрос обсуждался на совещании в ходе рабочей поездки в Тахтамукайский район, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Адыгея.

Фото Алексея Гусева Мурат Кумпилов посетил новый завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции

В рамках поездки глава региона посетил новый завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции. С работой предприятия также ознакомились официальный представитель Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края Александр Наролин, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо. Инвестор с «нуля» выстроил в ауле Тахтамукай производственные помещения, провёл коммуникации, закупил импортное оборудование. Площадь застройки составила 9,5 тыс. кв. метров. На первом этапе объем вложений составил порядка 650 млн рублей. Производительность предприятия достигает четырёх-пяти тонн в час или около 14 тыс. тонн готовой продукции в год, холодильник вмещает до 4 тыс. тонн готовой продукции. На заводе создано 145 рабочих мест, в том числе постоянно занятых — 50 человек, преимущественно жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики. Запуск второй очереди производства запланирован на июнь 2022 — март 2023 года. Дополнительно будет инвестировано около 350 млн рублей. Это позволит увеличить выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн в год, а также увеличить численность сотрудников до 210 человек.

Глава Адыгеи также провёл оперативное совещание по вопросам развития овощеводства в регионе и обеспечения нового производства местным сырьём. Мурат Кумпилов подчеркнул, что выращивание овощей в открытом грунте — это высокорентабельное и востребованное направление сельхозпроизводства, которое предусматривает серьёзную государственную поддержку. Министерству сельского хозяйства поручено усилить информирование аграриев о существующих госпрограммах, выдерживать взятый курс на перепрофилирование отрасли растениеводства с выращивания зерновых на более доходное плодово-ягодное и овощное производство.

«Республика обладает для этого всеми возможностями. Действуют программы субсидирования на компенсацию части понесённых затрат на выращивание овощей, на развитие мелиоративных систем. Поддержку федерального центра надо активно использовать, тем более, что новый перерабатывающий завод снимает вопрос сбыта производимой аграриями продукции», — отметил глава РА.

Поле деловой части мероприятия Мурат Кумпилов вместе с руководителем предприятия посадили на территории завода несколько саженцев хвойных деревьев.