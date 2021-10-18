Глава Адыгеи призвал аграриев использовать поддержку федерального центра
Майкоп, 18 октября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. Глава Адыгеи Мурат Кумпилов призвал активнее развивать овощеводство в регионе. Вопрос обсуждался на совещании в ходе рабочей поездки в Тахтамукайский район, сообщили 18 октября корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Республики Адыгея.
В рамках поездки глава региона посетил новый завод по производству быстрозамороженной плодоовощной продукции. С работой предприятия также ознакомились официальный представитель Республики Адыгея при главе администрации Краснодарского края Александр Наролин, министр сельского хозяйства РА Анзаур Куанов, глава Тахтамукайского района Азмет Схаляхо. Инвестор с «нуля» выстроил в ауле Тахтамукай производственные помещения, провёл коммуникации, закупил импортное оборудование. Площадь застройки составила 9,5 тыс. кв. метров. На первом этапе объем вложений составил порядка 650 млн рублей. Производительность предприятия достигает четырёх-пяти тонн в час или около 14 тыс. тонн готовой продукции в год, холодильник вмещает до 4 тыс. тонн готовой продукции. На заводе создано 145 рабочих мест, в том числе постоянно занятых — 50 человек, преимущественно жители Тахтамукайского и Теучежского районов республики. Запуск второй очереди производства запланирован на июнь 2022 — март 2023 года. Дополнительно будет инвестировано около 350 млн рублей. Это позволит увеличить выпуск готовой продукции до 25 тыс. тонн в год, а также увеличить численность сотрудников до 210 человек.
Глава Адыгеи также провёл оперативное совещание по вопросам развития овощеводства в регионе и обеспечения нового производства местным сырьём. Мурат Кумпилов подчеркнул, что выращивание овощей в открытом грунте — это высокорентабельное и востребованное направление сельхозпроизводства, которое предусматривает серьёзную государственную поддержку. Министерству сельского хозяйства поручено усилить информирование аграриев о существующих госпрограммах, выдерживать взятый курс на перепрофилирование отрасли растениеводства с выращивания зерновых на более доходное плодово-ягодное и овощное производство.
Поле деловой части мероприятия Мурат Кумпилов вместе с руководителем предприятия посадили на территории завода несколько саженцев хвойных деревьев.