Улан-Удэ, 18 октября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Сотрудники Байкальского института природопользования СО РАН в Улан-Удэ разработали новые термостойкие полимерные материалы с эффектом памяти формы. Их можно использовать в 4D-печати конструкций для космической отрасли, сообщает издание «Наука в Сибири».

МКС

4D-печатью называют технологию печати предметов, которые могут менять свою форму со временем или от воздействия извне. Созданные бурятскими учёными материал позволяет формировать изделия с очень высокой точностью и высоким разрешением, благодаря толщине единичного слоя в 50 микрон.

По словам кандидата химических Бато Холхоева, добиться этого им удалось при использовании двух видов термостойких полимеров — ароматического полиамида и полибензимидазола.

«Благодаря их введению в состав специфичных фоточувствительных композиций нам удалось получить материалы, сочетающие не только термостойкость и механическую прочность, но и обладающие эффектом памяти формы», — отметил он.

Напечатанный материал, таким образом, можно сгибать, однако затем он вернётся в прежнее состояние под воздействием высокой температуры. По мнению учёных, это позволит использовать полимер при сборке различных конструкций на орбите земли.