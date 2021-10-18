Москва, 18 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Вакцинаторы от COVID-19 проводят над все человечеством сразу два эксперимента, насильственно навязывая свои вакцины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на канале в YouTube.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кургинян

«Вакцинаторы, вам приходится проводить эксперимент, не имеющий аналогов в истории по масштабу, осуществляя прививку вакцинами экспериментальными в том, что касается сроков их изготовления, и вы не можете этого избежать, потому что ситуация чрезвычайная, да? Но почему вы одновременно проводите эксперимент в том, что касается принципиальной новизны лекарственных препаратов, именуемых вакцинами?», — задал вопрос Кургинян.

По его словам, вакцинаторы могли бы создать совершенно новые мРНК, матричные и прочие препаратами, никакого отношения к вакцинам не имеющих, провести настоящую их долговременную проверку, а затем уже, когда они перестанут быть экспериментальными, начать их применять на практике с полным пониманием их безопасности. То есть, когда они перестанут быть экспериментальными не только по сроку изготовления, но и по сути своей.

«Ведите эксперименты на малых и средних группах? Зачем вы проводите сразу два эксперимента и сразу надо всем человечеством? Повторяю, вам что, мало одно экспериментальности, она же нарушение этапов проверки безопасности традиционных вакцин. Уже ее, казалось бы, предостаточно. Так зачем же вы накладываете на это вторую экспериментальность, связанную с тем, что львиная доля изготовленных вакцин экспериментальна не только по срокам изготовления, но и по своей природе!», — продолжил Кургинян.

По его словам, все эти экспериментальные препараты только условно могут быть названы вакцинами, а на самом деле ими названы быть не могут, потому что не являются таковыми. При этом кто-то очень срочно хочет вменить их всему человечеству.