Над человечеством проводят сразу два эксперимента — Кургинян о вакцинах
Москва, 18 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Вакцинаторы от COVID-19 проводят над все человечеством сразу два эксперимента, насильственно навязывая свои вакцины, заявил лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в эфире авторской передаче «Смысл игры» на канале в YouTube.
По его словам, вакцинаторы могли бы создать совершенно новые мРНК, матричные и прочие препаратами, никакого отношения к вакцинам не имеющих, провести настоящую их долговременную проверку, а затем уже, когда они перестанут быть экспериментальными, начать их применять на практике с полным пониманием их безопасности. То есть, когда они перестанут быть экспериментальными не только по сроку изготовления, но и по сути своей.
По его словам, все эти экспериментальные препараты только условно могут быть названы вакцинами, а на самом деле ими названы быть не могут, потому что не являются таковыми. При этом кто-то очень срочно хочет вменить их всему человечеству.