Вашингтон, 18 октября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. В сети появился видеоролик с дрэг-заездом (спринтерский заезд с участием двух автомобилей) между пикапами Hyundai Santa Cruz и Honda Ridgeline. Видео с гонкой размещено на YouTube-канале Sam CarLegion.

Sam CarLegion Дрэг-заезд между пикапом Hyundai Santa Cruz и Honda Ridgeline

Hyundai Santa Cruz — новый пикап, который появился в нынешнем году. Стоит отметить, что это первый грузовик с кузовом unibody в США.

Honda Ridgeline появился на рынке гораздо раньше — в середине 2000-х годов. При этом он немного больше по размерам и тяжелее Santa Cruz на 181,44 кг.

Santa Cruz приводится в движение 281-сильным 2,5-литровым бензиновым мотором с турбонаддувом (422 Нм).

В свою очередь Honda Ridgeline укомплектован безнаддувным мотором V6, который выдает почти столько же «лошадей», но имеет меньший крутящий момент (355 Нм).

В итоге дрэг-заезда Hyundai Santa Cruz опередил своего соперника.

Ранее компания Hyundai выпустила школьный автобус Staria Kinder, который был создан на базе стандартной версии Staria. Машина предназначена для авторынка Южной Кореи.

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