Кемерово, 18 октября, 2021, 11:04 — ИА Регнум. В Кемеровской области в случае ухудшения ситуации с заболеваемостью COVID-19 в поликлиниках будут частично открывать законсервированные койки. Об этом на аппаратном совещании правительства региона сегодня, 18 октября, сообщил заместитель председателя областной администрации Алексей Цигельник.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной поликлиники

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«440 уже готовы к вводу, ещё 220 зарезервировано. Главврачи больниц ознакомлены с графиком», — уточнил Цигельник.

Сейчас в медицинских организациях региона развернуто 3527 коек, 2952 из них заняты.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области в связи с ростом числа обращений пациентов с коронавирусом взрослые поликлиники переходят на режим работы без выходных.