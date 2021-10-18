Москва, 18 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. После планового ремонта, продолжавшегося в течение пяти месяцев, Армянская АЭС подключена к единой энергетической системе республики. Об этом 18 октября сообщили в российской государственной корпорации «Росатом».

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"Семнадцатого октября Армянская АЭС подключена к единой энергосистеме Армении. Заключительный планово-предупредительный ремонт (ППР-2021) в рамках проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской атомной станции завершился. Это самый длительный и важный ППР, который предшествует принятию решения Госкомитетом по регулированию ядерной безопасности при правительстве Армении о выдаче лицензии на эксплуатацию до 2026 года», — приводит сообщение госкорпорации РИА Новости.

Также указывается, что за период осуществления проекта по модернизации и продлению срока эксплуатации Армянской АЭС был проведен огромный объем работ.

«С 2015 года было закуплено оборудования и проведено работ на сумму около $250 млн. Было осуществлено обследование и модернизация порядка 5 тысяч единиц оборудования, проведена модернизация спринклерной системы, системы надежного питания, заменены системы автоматики и управления, полностью заменено оборудование машинного зала, что позволило увеличить генерацию электроэнергии на 10−15% при тех же затратах топлива», — уточняется в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что финансирование строительства новой АЭС в рамках программы по снижению углеродных выбросов Net Zero планирует правительство Великобритании.