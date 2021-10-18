18 октября 2021 | Время чтения 2 мин

В украинских социальных сетях обсудили сообщение газеты Financial Times о том, что в августе 2021 года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие.

Оксана Переможенко, , 11:40 — REGNUM Газета Financial Times со ссылкой на источники пишет, что в августе 2021 года Китай испытал гиперзвуковую ракету, способную нести ядерное оружие. Китайская ракета не достигла заданной цели, но испытание показало, что КНР смогла достичь впечатляющих результатов в разработке гиперзвукового оружия. Теоретически китайская гиперзвуковая ракета может пролететь над Южным полюсом, что создает для США большую проблему, так как все их системы ПРО сосредоточены на северном полярном направлении.

Ракета Иван Шилов © ИА REGNUM

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Новость обсудили в телеграм-канале «Леся из Страны» и на YouTube-канале украинского издания «Страна». Многие указали на то, что испытание ракеты (если оно действительно состоялось) является своеобразным вызовом США.

«Пфф, «глупые» китайцы. Разве может какая-то там гиперзвуковая приблуда сравниться с самым большим в мире тризубом из сала?! Никакие гиперзвуковые достижения и рядом не стоят с самым высоким блакитно-жовтим прапором (желто-голубым флагом. — О. П.)! Вот где «достижения», а не эти ваши гиперракеты с ядерными боеголовками. Тьфу, стыдно товарищи коммунисты», — с сарказмом отреагировал Sleepy Bear.

Китай, Пекин shibeauty

«А в США по этому случаю распилят самый большой оборонный бюджет», — добавил Romul_fcdin.

«Мир движется вперёд, а Украина движется назад…» — пишет «Данила Багров Хоккеист».

«Вот какое дело Украине до этого? Страна уверенно движется в клуб стран-лимитрофов. Авиация, космос, промышленность, инфраструктура, наука, образование, медицина — все на Украине было создано по ведению и под руководством Москвы», — отметил Alex A.

«Я думаю, промах на 30 км не очень важен в случае с ядерным зарядом. Взрывной волной все равно достанет», — добавил Shteger.

«Китайские товарищи утерли нос гегемону и показали гиперзвуковую дубину? Норм. С точностью наведения поработают, доработают. Важно, что они в принципе сделали гиперзвук», — написал «Ватник Колорадович».

«Вот вам и кузькина мать», — пишет Светлана С.

«Нежданчик получился для Пентагона. Будто бы для того и делали», — добавил Maxim Valerievich.

Пентагон David B. Gleason

«Если Китай разработал реально такую ракету, то США окончательно приплыли», — отметил Иван И.

«Кинули вызов американцам?» — спросил Ruslan D.

«Скучно все это. Любой понимает, что ядерное оружие — это оружие сдерживания, и никто его по назначению применять не будет. Фоллаута никто не хочет. Так что это не более чем показуха», — считает Shadowman X.

«Правильные пацаны удивлены. И напуганы», — добавил Pegas.

«США, кажется, пора успокаиваться потихоньку со своими амбициями», — подытожил Игорь Олегович.