Уфа, 18 октября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Действия власти Башкирии направлены на то, чтобы увеличить количество вакцинированных людей. Об этом 18 октября сообщил глава Башкирии Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Victor Задержание

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

«К сожалению не все люди понимают важность и значимость ограничительных норм при пандемии», — сообщил Хабиров.

По его словам, чиновникам необходимо убеждать людей.

«Но при этом хочу сказать, что власть есть власть. Если она приняла решение, то она должна проводить это решение всеми мерами государственного управления и принуждения. И вот эти факты, когда наших сотрудников полиции начали обвинять, что они свирепствуют: задержали мужчину, задержали женщину, не дали проехать ей на междугороднем автобусе», — сообщил Хабиров, подчеркнул, что все обязаны выполнять введенные ограничения.

Хабиров напомнил, что в торговом центре в Уфе был замечен мужчина с признаками алкогольного опьянения, который вел себя агрессивно по отношению к людям. По словам Хабирова, мужчина не реагировал на требования полицейских о прекращении противоправного поведения. Мужчину доставили в отдел полиции, где было установлено, что он ранее судим. От медосвидетельствования мужчина отказался. В результате он был привлечен к административной ответственности.

По его словам, владельцы торгового центра в Ишимбае заявили о том, что они не будут соблюдать введенные нормы.

«Не будете, не надо. Будем закрывать!», — заявил глава республики, отметив, что в регионе идет рост заболеваемости.

Хабиров обратился к главам муниципальных образований, подчеркнув, что нужно выдержать эту ситуацию.

«Это ваша работа — организовать должным образом выполнение требований нашего указа. Да, какие-то люди будут провоцировать. Да, какие-то люди будут действовать таким образом. А наша задача — защитить подавляющее большинство людей, спасти их. Сотрудники МВД действуют в рамках их полномочий», — подчеркнул он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии задержали пенсионерку за попытку уехать на автобусе без справки.