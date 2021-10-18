Ставрополь, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Ставропольском крае открылся ежегодный Северо-Кавказский молодежный форум «Машук». Он проводится уже в 11-й раз, но из-за пандемии коронавируса будет проходить в 2021 году в смешанном формате — очном и заочном.

Grozmer.ru/ Северо-Кавказский молодежный образовательный форум «Машук»

В очном принимают участие 450 представителей молодежи из регионов СКФО и других субъектов РФ, а общее количество участников всех трех смен составит около 2 тыс. человек. Первая смена форума проходит под названием «Факультет социальной ответственности». Её участниками стали волонтёры и социальные предприниматели. Вторая и третья смена будут открыты для молодежи, которая занимается благоустройством, туризмом, дизайном, медиатехнологиями.

Форум завершится 31 октября. В рамках проведения трех смен будут отобраны лучшие проекты, авторы которых получат гранты для развития своих идей. Главным призом станет автомобиль от партнера форума ПАО «Россети Северный Кавказ». По словам замдиректора компании Геннадия Дзюбы, он будет необычным, а каким именно, останется пока секретом, чтобы «Илон Маск не смог воспользоваться идеей необычного автомобиля».