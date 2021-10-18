Москва, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 5 млрд рублей на создание Национального центра физики и математики (НЦФМ) в городе Саров Нижегородской области, сообщает 18 октября сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

Работы по строительству центра проводятся по поручению президента. Завершатся работы в 2025 году.

«Основой комплекса станут научно-исследовательские и испытательно-демонстрационные корпуса, передовые лаборатории, IT‑ и конгресс-центры, а также открывшийся 1 сентября учебный корпус филиала МГУ», — рассказали в правительстве.

В информации отмечается, что после создания центра откроются возможности для проведения исследования мирового уровня.