Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На отдельных территориях Марий Эл установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней. Соответствующие указы подписал глава республики Александр Евстифеев.

Пресс-служба комитета ветеринарии Марий Эл

Так, карантин установлен на отдельных территориях поселка Краснооктябрьский Медведевского района, поселка Голубой Советского района и Йошкар-Олы.

В частности, в Йошкар-Оле эпизоотическим очагом признано ООО «Медис». Радиус угрожаемой зоны — 20 км, на этой территории расположены около 100 малых населенных пунктов.

По данным комитета ветеринарии республики, все владельцы свиней обязаны прекратить убой и вывоз не только животных, но и кормов. Прекратить перемещение свиней, запретить посещение хозяйств посторонним лицам, исключить контакт персонала, контактирующего с зараженными животными, с другими свиньями, а также обеспечить проведение дезинфекции помещений хозяйств.

Сейчас в регионе продолжается активная ликвидации очагов заболевания.

Как сообщало ИА REGNUM, по результатам лабораторных исследований бюджетного учреждения «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» в четырех пробах свиной замороженной вырезки производства ООО «САРПРОДТРЕЙД» (Саратов) выделен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция была сделана из сырья производства ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская область, город Губкин).

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