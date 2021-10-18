В Марий Эл выявлено три очага африканской чумы свиней
Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. На отдельных территориях Марий Эл установлены ограничительные мероприятия (карантин) по африканской чуме свиней. Соответствующие указы подписал глава республики Александр Евстифеев.
Так, карантин установлен на отдельных территориях поселка Краснооктябрьский Медведевского района, поселка Голубой Советского района и Йошкар-Олы.
В частности, в Йошкар-Оле эпизоотическим очагом признано ООО «Медис». Радиус угрожаемой зоны — 20 км, на этой территории расположены около 100 малых населенных пунктов.
По данным комитета ветеринарии республики, все владельцы свиней обязаны прекратить убой и вывоз не только животных, но и кормов. Прекратить перемещение свиней, запретить посещение хозяйств посторонним лицам, исключить контакт персонала, контактирующего с зараженными животными, с другими свиньями, а также обеспечить проведение дезинфекции помещений хозяйств.
Сейчас в регионе продолжается активная ликвидации очагов заболевания.
Как сообщало ИА REGNUM, по результатам лабораторных исследований бюджетного учреждения «Удмуртский ветеринарно-диагностический центр» в четырех пробах свиной замороженной вырезки производства ООО «САРПРОДТРЕЙД» (Саратов) выделен геном вируса африканской чумы свиней. Продукция была сделана из сырья производства ООО «АПК «АгроФуд» (Белгородская область, город Губкин).
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