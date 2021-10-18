Приморский край, 18 октября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. С 11 по 22 октября в Ханкайском округе проходит очная образовательная сессия детского мобильного технопарка Приморья. Под руководством наставников ребята уже запустили мелкосерийное производство брошей с QR-кодами, шифрующими информацию о вакцинировании от COVID-19, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

(сс) OpenClipart-Vectors QR-код

Следите за развитием событий в трансляции: «Смертность от COVID-19 в России ставит новые рекорды — трансляция»

Читайте также: В Архангельске открыли первый школьный «Кванториум»

Идея настолько понравилась, что ученики уже получили заказы на изготовление необычных и полезных брошей от педагогов своей школы.

«Сейчас все готовятся к введению QR-кодов для посещения кафе и других общественных мест. Мы подумали, как быть, если вдруг у кого-то сядет батарея на телефоне, а распечатанный QR-код можно забыть или потерять. Есть пожилые люди, у которых телефоны кнопочные. А брошь удобна — зашел в театр, например, брошь отсканировали и все — QR-код о вакцинации всегда с собой», — рассказали ученики 6 класса школы №1 села Камень-Рыболов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Исакогорском округе Архангельска при школе №77 окрыли первый в регионе технопарк «Кванториум».