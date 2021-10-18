Астрахань, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. В Астраханской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. Как сообщает ИА REGNUM 18 октября, соответствующее постановление подписала главный санитарный врач Астраханской области Людмила Носкова.

(сс) Ю. Иванко. Mos.ru Вакцинация

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В обязательном порядке пройти вакцинацию работники образования, здравоохранения, социальной защиты, торговли, общественного питания, транспорта общего пользования и такси, бытовых услуг, системообразующих предприятий. Прививку первым компонентом они должны сделать до 10 ноября, вторую — до 10 декабря.

Исключение составляют те, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации. Контроль за проведением вакцинации будут обеспечивать органы исполнительной власти региона, руководители муниципальных районов и сельских поселений и Роспотребнадзор.