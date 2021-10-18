Ташкент, 18 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Помощник министра обороны США Кристофер Майер провел в Узбекистане переговоры по вопросам обеспечения безопасности границ. Об этом сообщил на странице в соцсети Twitter посол США в Узбекистане Дэниель Розенблюм.

U.S. Department of State Встреча Узбекистана и США

«Очень рад принять участие в продуктивных переговорах по двустороннему сотрудничеству и обсудить вопросы безопасности границ последние несколько дней с правительством Узбекистана во время визита межведомственной делегации во главе с помощником министра обороны Кристофером Майером», — написал Розенблюм.

Напомним, что США рассматривают варианты размещения выводимых из Афганистана войск в Туркестане или на Ближнем Востоке.