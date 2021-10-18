Москва, , 10:58 — REGNUM Создать «подушку продовольственной безопасности» предложил депутат Госдумы Алексей Журавлёв (ЛДПР).

Алексей Журавлёв Duma.gov.ru

«Правительству давно пора создать «подушку продовольственной безопасности» для граждан и сдерживать скачки цен на продукты первой необходимости», — предложил Журавлёв в Facebook.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Росстат зафиксировал рекордное подорожание овсяных хлопьев в рознице. В августе 2021 года, по подсчетам ведомства, средние розничные цены на геркулес составили 80,5 рубля за 1 кг. В сентябре цены вновь выросли: овсяные хлопья подорожали до 80,9 рубля за 1 кг.

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