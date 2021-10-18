Лондон, 18 октября, 2021, 10:57 — ИА Регнум. Российский теннисист АндрейРублёв опустился с пятого на шестое место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом 18 октября сообщается на сайте организации.

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Рублёва обошёл испанский теннисист Рафаэль Надаль, досрочно завершивший сезон.

Даниил Медведев сохранил за собой вторую строчку рейтинга, Аслан Карацев опустился с 22-го на 23-е место, а Карен Хачанов поднялся с 31-й на 29-ю позицию.

Впервые с 2017 года из топ-10 мирового рейтинга выпал швейцарский теннисист Роджер Федерер, досрочно остановивший сезон. Он опустился на 11-е место.

Рейтинг ATP от 18 октября: