Санкт-Петербург, 18 октября, 2021, 11:00 — ИА Регнум. Капитальный ремонт эскалатора на станции метро «Площадь Ленина» первой («красной») линии Петербургского метрополитена существенно изменил работу вестибюля №1 с выходом на Финляндский вокзал. Об этом предупреждают пассажиров в пресс-службе городской подземки.

Florstein Станция «Площадь Ленина»

Ремонт продлится до конца текущего года. Вход в вестибюль закрыт для пассажиров с 08:00 до 09:00 часов и ограничен с 17:00 до 18:50 мск.

«С 13 и 14 ноября вестибюль закрыт для входа пассажиров, работает только на выход, — предупредили в пресс-службе метрополитена. — При необходимости возможна корректировка указанного интервала времени закрытия и ограничения работы вестибюля на вход с учетом фактического пассажиропотока».

Петербургский метрополитен просит пассажиров учитывать факт проведения работ по капитальному ремонту эскалатора и заранее планировать маршрут поездок.