Рим, 18 октября, 2021, 10:59 — ИА Регнум. Компания Ferrari представит новый гиперкар Icona 15 ноября 2021 года в Италии. Об этом сообщает издание Carscoops со ссылкой на гостя, приглашенного на мероприятие.

Carbuzz Ferrari Icona Spied

Представлять новинку на мероприятии будет руководитель отдела продаж и маркетинга Ferrari Энрико Галльера. После того, как с новинкой ознакомятся VIP-клиенты, 21 ноября пройдет публичная премьера модели.

По данным издания, гиперкар собран на архитектуре супергибрида LaFerrari Aperta. Экстерьер автомобиля выполнен в стиле гоночной модели 330 P4 1960-х годов. В качестве силового агрегата у автомобиля будет установлен модернизированный мотор V12 от 812 Competizione (без гибридной составляющей). Силовой агрегат оборудован усиленными поршнями и шатунами.

Ожидается, что крутящий момент от «движка» будет передаваться через семискоростную роботизированную коробку передач с двойным сцеплением.

Ранее британская компания GTO Engineeringi представила реплику (действующую копию) спайдера Ferrari 250 GT SWB California. Новинка получила название SWB Spyder Revival.

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