Якутск, 18 октября, 2021, 11:06 — ИА Регнум. Жительница Якутии, осуждённая по статье 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью человека), была воспитателем в Мегино-Кангаласском районе республики. Нарушение выявила прокуратура, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

Ysia.ru Прокуратура

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Женщина работала в реабилитационном центре для несовершеннолетних и после проверки прокуратуры была уволена. В адрес руководителя учреждения прокуратура внесла представление об устранении нарушений.

«Трудовым кодексом Российской Федерации установлен запрет на допуск к педагогической деятельности лиц, имеющих судимость за преступления против жизни и здоровья», — напомнили в надзорном ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, в детском саду города Киров работала воспитателем женщина, судимая по статье 139 УК РФ («Незаконное проникновение в жилище»).