Омск, 18 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Омской области по поручению региональной прокуратуры проводится проверка распространённой в интернете информации о нарушениях при санитарной рубке леса в Чернолучинской курортной зоне. Об этом ИА REGNUM сообщили 18 октября в пресс-службе областного надзорного ведомства.

МВД по Бурятии Незаконная рубка леса в Бурятии

Проверку соблюдения требований законодательства в сфере лесопользования проводит прокуратура Омского района.

Основанием для её проведения стала появившаяся в интернете информация о том, что в Чернолучинской курортной зоне проводится сплошная санитарная рубка леса с нарушением действующего законодательства.

Если нарушения выявят, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка.

Как сообщало ИА REGNUM, в Молчановском районе Томской области возбуждено уголовное дело по факту незаконной рубки лесных насаждений.

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