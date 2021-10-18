Вашингтон, 18 октября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. Компания Parlux Fragrances подала в суд на рэп-исполнителя Jay-Z (настоящее имя Шон Картер). Об этом 17 октября сообщило издание New York Post.

Cori Martin Jay Z

Согласно иску, Parlux Fragrances обвинила артиста в невыполнении условий сделки, заключённой ещё в 2012 году. Компания утверждает, что Jay-Z отказался рекламировать собственный бренд ароматов Gold Jay-Z в шоу Good Morning America, а также в журнале Women's Wear Daily. По словам представителей Parlux Fragrances, очень сложно продвигать духи от знаменитости без её поддержки.

ИА REGNUM напоминает, что Jay-Z является обладателем 22 премий «Грэмми» — он считается одним из величайших рэперов в истории, согласно изданиям Billboard и Rolling Stone. В 2019 году Шона Картера внесли в список самых высокооплачиваемых музыкантов по версии журнала Forbes.