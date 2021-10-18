Тбилиси, , 10:53 — REGNUM Генеральный секретарь правящей партии «Грузинская мечта», действующий мэр Тбилиси Каха Каладзе с 18 октября начинает предвыборную кампанию ко второму тур выборов мэра столицы Грузии. Об этом он сообщил журналистам.

Каха Каладзе

«Мы должны сделать выбор между тьмой и светом. С той стороны — зло, ненависть. Соответственно, сделать выбор очень легко. То, что сегодня нужно нашему городу, стране — это мир, спокойствие, стабильность, развитие и строительство города», — сказал Каладзе.

Он заявил, что ждёт поддержки от жителей Тбилиси, так как многое сделал для города за четыре года пребывания на посту градоначальника столицы. В том, что у него победить не получилось в первом туре, Каладзе не видит «ничего трагичного».

Напомним, в Грузии первый тур выборов в органы самоуправления прошёл 2 октября. Второй тур пройдёт 30 октября. Выборы мэров назначены в пяти городах и 15 муниципалитетах. За пост мэра Тбилиси будет также бороться председатель партии «Единое национальное движение» Ника Мелия.

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