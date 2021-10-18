Кемерово, 18 октября, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Кемеровской области в связи с ростом числа обращений пациентов с коронавирусом взрослые поликлиники переходят на режим работы без выходных. Решение принято на аппаратном совещании правительства региона сегодня, 18 октября, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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"Растёт не только число обращений в поликлиники, как следствие нарастает и госпитализация. За выходные в больницы поступило 200 человек. В настоящий момент в медицинских организациях региона развернуто 3527 коек, 2952 из них заняты», — прокомментировал заместитель председателя правительства Кузбасса Алексей Цигельник.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что в Кемеровской области по данным на сегодня, 18 октября, в регионе выявлено 60 143 случая заражения коронавирусом, 57 486 человек выздоровели, 1394 пациента скончались.