Москва, 18 октября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В целом же линия поведения Брюсселя выстраивается так, чтобы Россия при любом раскладе на цены на газ проиграла, считает вице-спикер Совфеда Константин Косачёв.

Council.gov.ru Константин Косачёв

«В целом же линия поведения Брюсселя выстраивается так, чтобы Россия при любом раскладе проиграла ‑ и при спотовых ценах, которые нам навязывали, и при долгосрочных (Польша выиграла через арбитраж доплату за то, что контрактная цена была выше рыночной). Ведь только под Россию выдумывали все эти третьи энергопакеты и тому подобное. Для ЕС, судя по всему, в принципе неприемлемо, что Россия может тоже быть в выигрыше», — рассуждает Косачёв в Facebook.

Сенатор обратил внимание на то, что, во-первых, природный газ — «это не дар небесный, а продукт тяжелейшего и всё более сложного, высокотехнологичного труда, имеющий свою рыночную цену».

«Он не находится у нас в тумбочке, его надо сначала разведать, затем добыть (и не впрок, а по заключённым контрактам!) и, наконец, доставить потребителю экономичным и безопасным способом. Что мы и делаем, причём с опережением графика уже на 12%», — указал парламентарий.

Во-вторых, вне контрактных обязательств участие в решении энергетических проблем объединенной Европы является для России не обязанностью, а правом, которым страна готова воспользоваться, если и когда диалог будет возвращён из политической в экономическую плоскость, продолжил Косачёв.

В-третьих, отмечает он, в России тоже живут люди, которым тоже нужны тепло и электроэнергия в доме.

«И для российских властей, когда контрактные обязательства выполняются безупречно, любые дополнительные (как в фигурном катании — показательные и произвольные) программы помощи по определению должны исходить из соображений удовлетворения в первую очередь нужд и потребностей граждан нашей страны. В связи с чем любые ультиматумы в наш адрес просто неуместны», — подчеркнул сенатор.

Косачёв таким образом отреагировал на то, что журнал Forbes назвал газовый кризис в Европе наказанием от РФ за высокомерие.

«Из правильного в интерпретации газового кризиса по версии Forbes — констатация высокомерия Евросоюза», — указал сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, цена ближайших (ноябрьских) фьючерсов на газ в Европе в начале торгов снижается на 10,5% и находится на уровне чуть выше 1000 долларов за тысячу кубометров, а в моменте падала почти до 980 долларов, свидетельствуют данные торгов на ICE Futures.

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