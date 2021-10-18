Москва, 18 октября, 2021, 13:05 — ИА Регнум. В ЕС хорошо усвоили уроки времён Виктора Ющенко, когда Украина отбирала газ из транзита и заставляла европейцев мерзнуть. Об этом 18 октября корреспонденту ИА REGNUM заявил российский публицист, германист Тимофей Борисов.

Tasnim News Agency Виктор Ющенко

«Никто в Европе не забыл фортели «помаранчевого» Ющенко, который перекрыл в январе газовый вентиль и начал воровать газ из транзитной трубы, чем заставил Европу впервые в ее послевоенной истории реально мерзнуть», — заявил эксперт.

«Европа тогда формально встала на сторону Украины, но тот случай сыграл огромную роль в настроениях европейских энергетиков и политиков в желании избавиться от подобных рисков в дальнейшем», — пояснил Борисов.

«Европейские капиталисты умеют считать деньги, а политики — просчитывать политические риски. Идеалистов в этих кругах нет», — заключил политолог.

Напомним, что бывший глава правления НАК «Нафтогаз» Андрей Коболевзаявил о том, что Украина потеряла поддержку США и по этой причине может столкнуться с трудностями при попытках приобрести газ в ЕС в зимний период.