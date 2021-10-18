Варшава, 18 октября, 2021, 10:51 — ИА Регнум. 17 октября министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак принял участие в Марше памяти по местам массовых расстрелов времен Второй мировой войны в Легионовском лесу, что под Варшавой. Об этом передает пресс-служба польского министерства обороны.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Сообщается, что в период оккупации Легионовский лес входил в так называемое «Варшавское кольцо смерти». В этом лесу нацисты совершали массовые казни жителей Легионова и заключенных тюрьмы Павяк.

Марш памяти жертв массовых расстрелов завершился церемонией открытия мемориальной доски, посвященной истории Езёрка Лесьничувка.

На могилах недалеко от Легионовского леса были установлены кресты в память о жертвах массовых казней, совершенных немцами в этом месте в 1942—1944 годах.