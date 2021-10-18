Кабул, 18 октября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Новое афганское правительство, сформированное радикальными исламистами, должно сначала стать легитимным внутри страны. После этого оно сможет претендовать на международное признание, заявил бывший президент Афганистана Хамид Карзай в опубликованном 17 октября интервью радиостанции «Голос Америки» (СМИ, признанное в РФ иностранным агентом).

Kremlin.ru Хамид Карзай

Хамид Карзай «Легитимность в собственной стране для этого и любого другого правительства является условием для признания другими государствами и международным сообществом»

Он добавил, что обычно легитимность внутри страны обеспечивается выборами, но в случае с Афганистаном народ может выразить свою волю через всеафганский совет старейшин — Лойя джиргу, введение конституции и прочее.

Карзай также выразил надежду, что Пакистан не будет пытаться представлять Афганистан, а будет поддерживать связи с Тегераном без вмешательства, на основе «принципов международных отношений».

Бывший президент назвал группировку «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) угрозой для Афганистана и заявил, что надеется на поддержку других стран в борьбе с этой группировкой.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 октября в Москве пройдут переговоры по Афганистану. На них приглашены представители США, также ожидается участие представительной делегации движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пришедшего к власти в Афганистане.

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