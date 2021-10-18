Москва, 18 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Состояние здоровья вернувшихся на Землю из космоса актрисы Юлии Пересильд и режиссёра Клима Шипенко оценивается как удовлетворительное, заявил 18 октября начальник медуправления Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Алексей Гришин.

Пресс-служба кинофестиваля «Короче» Юлия Пересильд

«Состояние здоровья ожидаемое, удовлетворительное. Никаких сюрпризов они нам не преподнесли, кроме положительных», — сказал он РИА Новости.

По его словам, в первый день реабилитации Пересильд и Шипенко пройдут углублённое медицинское обследование, также их ждут бассейн и массаж.

Как передавало ИА REGNUM, актриса Юлия Пересильд и режиссёр Клим Шипенко, которые пробыли на МКС с 5 по 17 октября, снимали эпизоды для художественного фильма «Вызов».