Берлин, , 10:50 — REGNUM В Германии опасаются наплыва нелегальных мигрантов в ФРГ через территорию Белоруссию и Польши и призывают власти ввести временный контроль на государственной границе. Письмо с соответствующей просьбой министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу направил председатель профсоюза полицейских Германии Хайнц Теггерт. Об этом 18 октября сообщает газета Süddeutsche Zeitung.

Граница Польши и Германии Kapsuglan

Теггерт пояснил, что временный пограничный контроль на границе с Польше необходим из-за большим количеством незаконных въездов мигрантов через германо-польскую границу, а также опасностью для здоровья сотрудников федеральной полиции.

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«На протяжении нескольких месяцев количество задержаний растёт почти взрывоопасно», — подчеркивает представитель профсоюза.

«Наши коллеги также подвергаются значительному риску для здоровья, поскольку показатели инфицирования SARS-CoV-2 по-прежнему очень высокие, особенно в странах происхождения мигрантов (Ирак, Сирия, Йемен, Иран, Афганистан), и очень редко регистрируются властями», — отмечает Теггерт.

По его словам, санитарно-гигиенические требования, установленные в Германии и других странах Европы, также не соблюдаются нелегалами при пересечении границы.

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Председатель профсоюза полицейских уверен, что введение временного контроля на германо-польской границе поможет предотвратить коллапс, как это было, например, в 2015 году. При этом Теггерт уточнил, что в настоящее время число лиц, незаконно прибывших в Германию через границу с Польшей, равняется соответствующему показателю на границе с Австрией в 2013 году, после чего в 2015 году произошел миграционный кризис.

Как сообщало ИА REGNUM, только за выходные дни (9 — 10 октября) на границе с Польшей германские силовики задержали 392 нелегальных мигранта. Такого большого числа мигрантов за выходные германские пограничники ещё не регистрировали. Всего с начала 2021 года число нелегальных мигрантов составило 2603: из них 810 были зарегистрированы только с 4 по 10 октября.