Берлин, 18 октября 2021, 10:50 — REGNUM В Германии опасаются наплыва нелегальных мигрантов в ФРГ через территорию Белоруссию и Польши и призывают власти ввести временный контроль на государственной границе. Письмо с соответствующей просьбой министру внутренних дел ФРГ Хорсту Зеехоферу направил председатель профсоюза полицейских Германии Хайнц Теггерт. Об этом 18 октября сообщает газета Süddeutsche Zeitung.
Теггерт пояснил, что временный пограничный контроль на границе с Польше необходим из-за большим количеством незаконных въездов мигрантов через германо-польскую границу, а также опасностью для здоровья сотрудников федеральной полиции.
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«На протяжении нескольких месяцев количество задержаний растёт почти взрывоопасно», — подчеркивает представитель профсоюза.
«Наши коллеги также подвергаются значительному риску для здоровья, поскольку показатели инфицирования SARS-CoV-2 по-прежнему очень высокие, особенно в странах происхождения мигрантов (Ирак, Сирия, Йемен, Иран, Афганистан), и очень редко регистрируются властями», — отмечает Теггерт.
По его словам, санитарно-гигиенические требования, установленные в Германии и других странах Европы, также не соблюдаются нелегалами при пересечении границы.
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Председатель профсоюза полицейских уверен, что введение временного контроля на германо-польской границе поможет предотвратить коллапс, как это было, например, в 2015 году. При этом Теггерт уточнил, что в настоящее время число лиц, незаконно прибывших в Германию через границу с Польшей, равняется соответствующему показателю на границе с Австрией в 2013 году, после чего в 2015 году произошел миграционный кризис.
Как сообщало ИА REGNUM, только за выходные дни (9 — 10 октября) на границе с Польшей германские силовики задержали 392 нелегальных мигранта. Такого большого числа мигрантов за выходные германские пограничники ещё не регистрировали. Всего с начала 2021 года число нелегальных мигрантов составило 2603: из них 810 были зарегистрированы только с 4 по 10 октября.