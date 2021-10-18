Сан-Сальвадор, 18 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. Офис Уполномоченного по правам человека Сальвадора призвал участников антиправительственного марша в Сальвадоре проводить шествие с уважением к неприкосновенности. Об этом говорится в сообщении ведомства в Twitter.

Thommy Карта-флаг Сальвадора

«Офис омбудсмена осуждает все виды насилия и вновь обращается к населению в целом, а также к тем, кто сегодня проводит демонстрации, с призывом делать это с уважением к неприкосновенности каждого человека», — говорится в сообщении.

Заявление было сделано после того, как президент Сальвадора Найиб Букеле показал в социальных сетях изображения нападения на человека в окрестностях исторического центра столицы. Букеле раскритиковал этот инцидент.

В это воскресенье, 17 октября, несколько тысяч человек вышли на Гражданскую площадь столицы в знак протеста против некоторых мер администрации Букеле, таких как легализация биткоина в качестве законного платежного средства.