Гай, Оренбургская область, 18 октября, 2021, 10:48 — ИА Регнум. В Гайском городском округе Оренбургской области 7-летняя девочка отравилась суррогатом алкоголя. Об этом сообщает областное управление СКР.

Алкоголь

Её доставили в больницу утром 17 октября. В ходе проверки было установлено, что накануне она употребила спиртосодержащую жидкость. Это произошло в компании сверстников на улице. А уже дома её состояние ухудшилось.

После оказания необходимой помощи ребенка выписали домой. По факту произошедшего идёт проверка.