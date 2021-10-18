Будапешт, 18 октября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Первые три места на международном турнире по фигурному катанию Budapest Trophy в Венгрии заняли российские фигуристки. Об этом сообщает ИА REGNUM.

Фигурное катание

Победительницей стала Майя Хромых, которая получила 224,91 балла в сумме за короткую и произвольную программы. Второе место заняла Анна Щербакова, у которой 222,73 балла. Замкнула тройку Софья Самодурова (190,91).

Отметим, что Хромых и Щербакова тренируются в группе Этери Тутберидзе, Самодурова является подопечной Алексея Мишина.

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