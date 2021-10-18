Москва, 18 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. В Москве пройти экспресс-тестирование на заражение коронавирусом можно в 50 точках, сообщила 18 октября вице-мэр столицы Анастасия Ракова.

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Ранее тестирование проводились в 20 точках. С 18 октября в столице открываются 30 новых пунктов, в том числе в 13 МФЦ, в десяти торговых центрах и в семи транспортно-пересадочных узлах.

Ракова напомнила, что услуга является бесплатной, при этом положительный результат не будет являться подтверждением заболевания — далее будет проведён ПЦР-тест. Полный список точек, где проводится тестирование, опубликован на официальном сайте мэра и правительства Москвы.