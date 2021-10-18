Ульяновск, 18 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Компания Vestas, которая освоила на территории Ульяновской области производство лопастей для ветрогенераторов, намерена развивать действующее производство в регионе. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе ульяновского губернатора.

Ulgov.ru Переговоры

Вопросы дальнейшего сотрудничества с обществом «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» ранее были обсуждены на встрече главы региона Алексея Русских с вице-президентами компании Нильсом де Бааром и Ричардом Бейлизом. Губернатор подчеркнул, что гордится размещением в Ульяновской области первого в России производства уникальных инновационных изделий — лопастей для ветрогенераторов. В регионе работают два ветропарка мощностью 85 МВт.

ООО «Вестас Мэньюфэкчуринг Рус» работает в Ульяновской области в рамках специального инвестиционного контракта. По данным властей, на заводе создано около 500 высокотехнологичных рабочих мест, для производства используется 83% отечественных стеклотканей при рекомендуемом Минпромторгом России уровне 75%.

Вице-президент компании, президент региона «Центральная и Северная Европа, СНГ» Нильс де Баар сообщил, что в ближайшие годы Vestas планирует развивать производство в Ульяновске. По его словам, в Ульяновске «уже сформирована команда профессионалов, которые сами могут учить, как производить лопасти».

«В 2022 году начнём строительство новых производственных корпусов площадью более 50 тыс. квадратных метров для инвесторов — готовых помещений, куда можно зайти и сразу начать работать. В течение года планируем их построить и сдать. Мы готовы предложить Vestas эти площадки развития», — сказал Алексей Русских.

Отметим, что на сессии «Россия-2060: перспективы зелёной энергетики», которая состоялась в рамках Российской энергетической недели в Москве, губернатор Ульяновской области Алексей Русских заявил о планах по развитию проектов в области возобновляемой энергетики:

«В частности, планируем построить ещё 150 МВт ветроэлектростанций, до 100 МВт солнечных электростанций. И главное — планируем и дальше развивать производство компонентов для отрасли ВИЭ, что позволит нам не только внедрять передовые зелёные технологии, но и создавать новые производства, рабочие места для жителей области с достойной заработной платой».

В частности, дальнейшее развитие ветроэнергетики было обсуждено с компанией «Фортум». Как отметил руководитель корпорации развития Ульяновской области Сергей Васин, для региона это открывает перспективы загрузки завода по производству лопастей компании Vestas. Также он добавил, что на встрече затронули тему строительства в регионе новых ветроэлектростанций.