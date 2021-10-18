Иволгинский район, Бурятия, 18 октября, 2021, 10:44 — ИА Регнум. В Иволгинском районе Бурятии правоохранители выясняют обстоятельства поджога жилого дома. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД по региону, инцидент произошёл поздно вечером 14 октября в селе Кокорино.

T S Поджигатель

Предварительно установлено, что 44-летний сельчанин решил отомстить супружеской паре, с которой у него произошёл конфликт.

«Распив спиртное, он дошёл до его жилища и, зная, что жильцы находятся внутри, с помощью пропитанной ГСМ тряпки совершил поджог. Предварительный ущерб составил около 20 тысяч рублей», — отметили в ведомстве.

В результате происшествия никто не пострадал, хозяева дома вовремя почувствовали запах гари из оконных колодок в зале. Выяснилось также, что подозреваемый ранее привлекался к уголовной ответственности за наркопреступления.

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