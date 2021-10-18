Уфа, 18 октября, 2021, 10:45 — ИА Регнум. 660 носителей коронавируса выявили за сутки в Башкирии. Об этом 18 октября сообщил министр здравоохранения региона Максим Забелин на оперативном совещании в республиканском правительстве.

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По его словам, всего в республике выявили 77 473 случая заражения этой инфекцией. При этом справились с вирусом 67 113 человек, в том числе за минувшие сутки победили вирус 294 человека.

Забелин отметил, что на дому получают лечение 7138 пациентов с COVID-19, а 1062 лечатся в медучреждениях, в том числе в тяжелом состоянии находятся 52 таких пациента, 16 человек подключены к ИВЛ.

Министр сообщил, что для пациентов с COVID-19 и внебольничной пневмонией в республике развернуто 8155 коек. При этом занятость этих коек составляет 88%.

По информации пресс-службы главы региона, в Башкирии прививку от COVID-19 получили 1 437 118 человек, завершили вакцинацию 1 263 912 человек. За сутки в республике констатировали смерть 36 пациентов с COVID-19, всего скончалось 2160 таких пациентов.

Согласно данным на 17 октября в республике за сутки выявили 661 носителя коронавируса.