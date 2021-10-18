Сеул, , 10:43 — REGNUM Лидер КНДР Ким Чен Ын в последнее время часто упоминал США в своих выступлениях, что не может не привлекать внимания. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на отчёт министерства объединения Южной Кореи, представленный 18 октября в ходе ежегодного парламентского аудита.

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В документе содержится призыв к «активным действиям» ради возобновления диалога в условиях растущей нестабильности в регионе.

Известно, что данный доклад был опубликован спустя пару дней после того, как Ким Чен Ын сообщил о том, что укрепление обороноспособности КНДР не направлено ни против США, ни против Южной Кореи, а также в преддверии встречи глав разведслужб Южной Кореи, США и Японии.

Напомнив о восстановлении межкорейских линий связи, составители отчёта высказали предположение, что Пхеньян может искать способы возобновления внешней деятельности.

В отчёте также содержится информация о том, что КНДР нуждается в сотрудничестве с мировым сообществом для борьбы с пандемией коронавируса и стабилизации условий жизни населения.

В министерстве подчеркнули, что Сеул продолжит усилия по поиску возможностей для возобновления контактов между двумя Кореями, а также между КНДР и США.