Вашингтон, 18 октября, 2021, 10:49 — ИА Регнум. В ходе тестовых испытаний специалисты Американской автомобильной ассоциации (American Automobile Association, AAA) выяснили, что системы помощи водителю (ADAS) менее эффективно срабатывают во время умеренного и сильного дождя. Об этом сообщает издание Autoevolution.

Autoevolution Система помощи водителю (ADAS)

Испытания проводились совместно с Автомобильным клубом Центра автомобильных исследований Южной Калифорнии (ARC). Так, специалисты создали ситуацию, при которой на машину лилась вода, а лобовое стекло было покрыто грязью.

Во время тестов, которые проходили на закрытом полигоне, было установлено, что при дожде 33% авто допускают столкновения с неподвижным транспортным средством. При отсутствии дождя показатель составляет 17%.

Кроме того, специалисты установили, что системы удержания в полосе менее эффективны при дожде. Эффективность таких систем падает на 69%.

Ранее установщик дополнительного автомобильного оборудования Антон Лейкин рассказал, что установка системы интеллектуального доступа к машине Smart Key может сделать её более лёгкой добычей для угонщиков.

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