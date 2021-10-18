Элиста, 18 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки скончался один пациент с подтверждённым результатом теста на коронавирус. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калмыкии зарегистрировано 636 летальных исходов среди пациентов с COVID-19.

ИА REGNUM напоминает, что до 24 октября в Калмыкии продолжают действовать коронавирусные ограничения. В частности, запрет касается проведения массовых мероприятий. Также пожилым гражданам рекомендуется соблюдать режим самоизоляции.