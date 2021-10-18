Джакарта, 18 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди вместе с министром иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла согласились признать сертификаты о вакцинации, сообщает Kompas.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Индонезия

Индонезия и Малайзия согласны с тем, что все вакцины, попавшие в перечень Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), должны получить одинаковое признание.

Ретно Марсуди также высоко оценила программу вакцинации в Малайзии, которая позволяет гражданам Индонезии получить доступ к вакцинам.

Министры иностранных дел также обменялись идеями о ситуации с пандемией.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди и министр иностранных дел Малайзии Сайфуддин Абдулла провели двустороннюю встречу.