Тайбэй, 18 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Подземные толчки магнитудой 5,2 зафиксировали сейсмологи возле побережья Тайваня. Об этом 18 октября сообщает сейсмологическая служба острова.

MonicaSP54 Землетрясение в море

Отмечается, что землетрясение произошло в 13:49 по местному времени (08:49 мск) в северо-восточном направлении от побережья уезда Хуалянь. Очаг подземных толчков находился на глубине 30,2 км.

При этом информация о возможных пострадавших и разрушениях в результате землетрясения не поступала.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Тихом океане около Курильских островов сейсмологами было зафиксировано пять землетрясений магнитудой до 5,1.