Москва, 18 октября, 2021, 11:19 — ИА Регнум. 26 октября в 12:00 в пресс-центре REGNUM состоится круглый стол на тему «Нужен ли России мирный договор с Японией ценой Курил? К 65-летию восстановления советско-японских дипломатических отношений».

ИА REGNUM Пресс-центр REGNUM

В дискуссии примут участие:

На YouTube-каналеИА REGNUM будет доступна онлайн-трансляция мероприятия, приглашаем присоединиться к просмотру.

Начало мероприятия: в 12:00, регистрация участников с 11:30.

Адрес пресс-центра: Берсеневский пер., д. 2, стр. 1 (угловой подъезд, 6 этаж).

По всем вопросам: