Владикавказ, 18 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Северной Осетии с утра 18 октября начали проверку по поступившему в правоохранительные органы сообщении о массовом минировании школ. В настоящее время информацию проверяют сотрудники МВД и других ведомств, сообщил врио заместителя главы правительства Ирбек Томаев.

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«Сегодня в 09:20 поступила информация о минировании 42 школ в республике. Спецслужбами проводятся мероприятия по проверке поступившей информации», — цитирует вице-премьера портал «15-й Регион».

Как сообщало ИА REGNUM, с 18 октября школы Северной Осетии отправлены на каникулы из-за ухудшения ситуации по коронавирусу. Каникулы начались на неделю раньше положенного срока.

Напомним, в июле 2021 года в регионе было передано в суд уголовное дело о ложном минировании, обвиняемым по которому проходил 15-летний учащийся, сообщивший о якобы заложенной бомбе в школе №4 города Ардона.