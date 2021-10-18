Йошкар-Ола, 18 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. В Марий Эл на фоне напряженной ситуации с коронавирусом открыты дополнительные койки для лечения пациентов с подтвержденным заражением SARS-CoV-2 и внебольничной пневмонией. Об этом сообщает минздрав республики.

Mos.ru Койки

По 30 дополнительных коек инфекционного профиля открыто в Волжской центральной районной больнице и Козьмодемьянской межрайонной больнице.

Всего до настоящего момента в Марий Эл развернуто 1875 инфекционных коек в десяти медицинских учреждениях, из этого числа заняты 1645 мест.

По данным ведомства, по состоянию на 18 октября в республике вакцинировались от COVID-19 201 767 человек, из них около 190 тыс. жителей региона завершили полный курс вакцинации.

Читайте также: Марий Эл исчерпала возможности для увеличения числа инфекционных коек

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе глава Марий Эл Александр Евстифеев говорил, что в республике остановлено плановое лечение больных, все койки отданы для лечения пациентов с коронавирусом и внебольничной пневмонией. Затем министерству здравоохранения было выделено дополнительно 18 млн рублей — на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого, перепрофилируемого коечного фонда в медицинских организациях республики. Также на эти средства планировалась закупка медицинского кислорода.

Читайте также: В Марий Эл выделили почти 20 млн рублей на инфекционные койки и кислород