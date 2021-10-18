София, 18 октября, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Место крушения турецкого сухогруза VERA SU у побережья Камен-Бряга (Добричская область Болгарии) может быть объявлено зоной экологического бедствия, и официальная София обратится к международному сообществу за помощью в ликвидации последствий инцидента. Об этом 18 октября сообщило министерство охраны окружающей среды Болгарии, передает Болгарское радио.

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Согласно официальной информации, в результате проведенных в районе аварии исследований было установлено, что уровень аммония и нитритного азота в указанной акватории Черного моря превышает допустимый уровень в семь раз. Помимо прочего, разрушающийся корпус судна представляет угрозу для морской флоры и фауны региона, сообщает БТВ. Предполагается, что в ближайшее время министерство транспорта страны приступит к окончательной фазе эвакуации корабля с места происшествия.

Напомним, грузовой корабль VERA SU, шедший с Украины в болгарский порт Варну с крупной партией азотных удобрений, сель на мель у Камен-Бряга 20 сентября нынешнего года. В результате в Черное море попали несколько тонн химикатов. Капитан и помощник капитана задержаны за нарушение правил навигации.