Москва, 18 октября, 2021, 10:50 — ИА Регнум. Более тёмная и дождливая осень увеличивает долю людей с дневной сонливостью. Такое отклонение от нормы может быть лёгким или, наоборот, указывать на развитие депрессии, рассказал врач-сомнолог, заведующий отделением медицины сна Сеченовского университета Михаил Полуэктов 18 октября радио Sputnik.

Тальяна Вяльцева ИА REGNUM Послеобеденный сон

Если режим сна не нарушен и никакого заболевания у человека нет, при дневной сонливости поможет чашка кофе. Кофеин, отметил он, действует «на людей, мышей, тараканов и даже рыб».

Если человек пытается побороть сонливость уже не один день, значит ему нужно изменить режим сна. Первый шаг в таком случае — увеличить время ночного сна до семи часов.

Если человек спит достаточно, а сонливость не проходит, стоит обратиться к врачу. Дело в том, что осенью часто обостряется депрессия — психическое расстройство, которым страдают до 10% людей, отметил врач.

«Часто депрессия может проявляться в ощущении общей слабости, некоторые люди расценивают его как желание спать», — пояснил Полуэктов.

Врач добавил, что сонливость как одно из проявлений депрессивного состояния может развиться на фоне недостатка яркого солнечного света.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Михаил Полуэктов рассказал, как следует бороться с бессонницей.

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