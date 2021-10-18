Элиста, 18 октября, 2021, 10:38 — ИА Регнум. В Калмыкии за последние сутки выявили 59 носителей коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб 18 октября.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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На лечении в ковидных госпиталях находятся 487 пациентов, состояние 28 из них врачи оценивают как тяжёлое. На самоизоляции остаются 2 473 жителя Калмыкии.

За весь период пандемии положительный результат теста на коронавирус получили 31 576 жителей Калмыкии. Выздоровели 29 906 заразившихся.