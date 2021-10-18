Хабаровск, 18 октября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Хабаровске экипажи военно-транспортной авиации 18 октября выполнили учебно-тренировочные полёты в сложных метеорологических условиях.

Ан-26

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Отмечается, что лётчики отработали взлёт с резким набором высоты с учётом низкой облачности и посадку на условно поврежденную взлетно-посадочную полосу при плохой видимости.

По информации телеграм-канала «ПВО и ВКС», экипажи в дождь со снегом отлично отработали взлет и посадку. Каждый экипаж Ан-26 поднимался в воздух более 10 раз.

Как сообщало ИА REGNUM, на Тайване при посадке на авиабазе в южном уезде Пиндун за пределы взлётно-посадочной полосы выкатился истребитель F-16 национальных ВВС.