Хельсинки, 18 октября, 2021, 10:42 — ИА Регнум. Пограничный пункт «Вайниккала» на финляндско-российской границе открыт для пассажирского железнодорожного сообщения властями Финляндии. Однако ограничения на внешней границе этой страны сохраняются как минимум до 7 ноября 2021 года. Об этом 18 октября сообщили в генконсульстве Финляндии в Санкт-Петербурге.

Black leon Поезд «Аллегро»

Напомним, пассажирское железнодорожное сообщение России с Финляндией приостановлено с марта 2020 года из-за пандемии. До этого туристы могли выехать их Петербурга в Хельсинки и обратно на скоростном поезде «Аллегро», а из Хельсинки в Москву — на скоростном поезде «Лев Толстой».

Несмотря на открытие железнодорожного пропускного пункта на границе, в Финляндии продолжает действовать запрет на въезд граждан РФ с туристическими целями как минимум до 7 ноября. Как ранее сообщало ИА REGNUM, въезд на территорию Финляндии по железной дороге туристам могут разрешить в рождественские каникулы.