Благовещенск, 18 октября, 2021, 10:40 — ИА Регнум. Амурчанке, которая пострадала от паводка, пришлось обратиться к прокурору региона, чтобы получить законные выплаты за повреждённое жильё. Женщина добилась компенсации через суд, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 18 октября в пресс-службе надзорного ведомства.

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В нарушение закона жительнице Приаумрья отказали в предоставлении материальной помощи. О своей проблеме она рассказала прокурору области Александру Бучману. Надзорное ведомство отстояло интересы женщины через суд. Амурчанку включили в реестр нуждающихся в единовременной финансовой помощи в связи с частичной утратой имущества первой необходимости и перечислили ей положенные выплаты.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным правительства региона, паводок, пришедший в Амурскую область в августе, повредил 175 домов. 99 из них требуется капитальный ремонт, 76 — полностью непригодны для проживания.